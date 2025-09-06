Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Birkirkara, Malta

40 propiedades total found
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Piso de calle totalmente terminado Tienda con Basement subyacente situado en una carretera p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Sala de exposición terminada 100ftx 27ft con sótano de garaje subyacente y tienda de oficina…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
NA
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad comercial en venta en forma de cáscara de 50m2. Permisos actuales para oficinas (a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Un 550m2 Commercial Prime Site en la zona comercial más preciosa de Birkirkara/Balzan. Permi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Un gran almacén que también se puede utilizar para minorista en la mejor parte de Imriehel I…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
gran plan abierto establecido en la mejor zona comercial para los salones de coches y que su…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
3a planta Local comercial actualmente en construcción Fecha de terminación para shell agosto…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
2 coches garajes en venta en Birkirkara central.•1 coche garaje y 2 coche garaje.•se puede v…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
gran plan abierto establecido en la mejor zona comercial para los salones de coches y que su…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Garaje - 126 m2•propiedad libre•partes comunes - 5k
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nuevos grandes Locales Comerciales que consisten en almacén de nivel de calle que subyace el…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Local comercial en 4 plantas, de aproximadamente 375m2 en una ubicación privilegiada en Birk…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
B'Kara - Basement 4 coche garaje que se vende ya terminado incluyendo también un eje
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Edificio de clase 4 con 3 plantas (53m2 en cada planta) en Birkirkara central en venta. De m…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Corner shop in a residential area split on 2 levels and also having a large surrounding fron…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Birkirkara Ideal comercial para una oficina o cualquier otro tipo de uso de negocios
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una tienda 4B de clase en Birkirkara. El desarrollo comenzará en enero de 2023. Finalización…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Una oficina de 192 m2, moderna amueblada situada en una zona privilegiada en Birkirkara, fác…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una premisa comercial de 35 m2 con permiso de clase 4B en una ubicación privilegiada en Birk…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad comercial en venta en una zona privilegiada de Birkirkara de 70m2 actualmente con …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Un gran garaje de 105 pies por 16,5 pies en una ubicación privilegiada en Birkirkara. Garaje…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Propiedad comercial en planta baja en venta en una zona central en B'Kara. Completamente equ…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 9 pisos de espacios de oficina en venta en una nueva urbanización en una zo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Ambos garajes están muy cerca de Eurosport y tienen una puerta superior y superior. Garaje 1…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
NA
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una sala de exposiciones en una de las mejores calles de Mriehel Esta propiedad tiene una fa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad comercial en venta en una zona privilegiada de Birkirkara de 70m2 actualmente con …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Una tienda de 3 plantas terminada clase 4 en una zona central de Birkirkara en un buen comer…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad comercial en venta en una zona privilegiada de Birkirkara de 70m2 actualmente con …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
