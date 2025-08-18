Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Northern Region, Malta

Bahía de San Pablo
34
Mosta
20
Naxxar
11
Swieqi
11
Mostrar más
91 propiedad total found
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
2 garajes comerciales estarán disponibles a partir de marzo 2020. Uno está en una carretera …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Mosta, Malta
De inversiones
Mosta, Malta
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 2
Este gran Palazzino en Mosta cuenta con más de 400m2 de espacio, incluyendo un patio y jardí…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bahía de San Pablo, Malta
Propiedad comercial
Bahía de San Pablo, Malta
Dormitorios 1
Una tienda de 74,25m2 en una zona de desarrollo bien solicitada en la bahía de San Pablo. Pr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bahar ic Caghaq, Malta
Propiedad comercial
Bahar ic Caghaq, Malta
4 coche garaje con baño y ducha
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Commercial Space. Clase 4A. Primera, Segunda y Tercera Plan…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un coche semi sótano garaje, situado en una zona privilegiada en Mosta
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Naxxar, Malta
Propiedad comercial
Naxxar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un garaje de 10 coches en una calle tranquila en Naxxar con una rampa en la parte delantera.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bahía de San Pablo, Malta
Propiedad comercial
Bahía de San Pablo, Malta
Dormitorios 1
Una tienda en una zona privilegiada en St Paul s Bay Class 4 Permisos en la mano La propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
FOR SALE: Espacio Comercial de primera clase 4B en el corazón de Qawra Precio: 250.000 (en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mellieha, Malta
Propiedad comercial
Mellieha, Malta
Dormitorios 1
NA
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
Dormitorios 1
Grande d cor precios de los alimentos entretenimiento gente todo lo que usted podría desear …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Una tienda / oficina / Clinic de nueva construcción en una ubicación privilegiada en Mosta. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un almacén muy grande que mide aproximadamente 1300 m2, dividido en 3 niveles en una muy bue…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Propiedad comercial
Swieqi, Malta
Dormitorios 1
Una tienda 4 Clase B situada en la frontera con Ibragg. Ideal para una oficina, salón de bel…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
Dormitorios 1
Una selección de garajes de sótano construidos listos en Qawra. 1 a 3 plazas de garaje dispo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mellieha, Malta
Propiedad comercial
Mellieha, Malta
Dormitorios 1
Un bloque completo compuesto por 2 semi-sótanos tiendas A B 2 apartamentos en planta baja 2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bugibba, Malta
Propiedad comercial
Bugibba, Malta
Dormitorios 1
Una amplia tienda de esquina con clase 4C permiten ideal para un Snack bar Grocer o un Salón…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
Situado en la zona bastante de Qawra a 13 Car más Garaje con aseo y patio trasero con 3 metr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Propiedad comercial
Swieqi, Malta
Dormitorios 1
Un garaje de 8 coches subyacente un bloque de 5 unidades en Swieqi
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
Dormitorios 1
Una tienda de esquina en Qawra ,CLASS 4B con una superficie de unos 16 metros cuadrados y un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Propiedad comercial
Swieqi, Malta
4 coche garaje en Swieqi central con agua y electricidad instalado con tomas eléctricas y lu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Propiedad comercial
Swieqi, Malta
Una selección de 1 o 1,5 garajes para coches en venta en una calle tranquila en Swieqi. El c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Carcasa de esquina Locales comerciales en una zona semi industrial situada en una pequeña pi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bahía de San Pablo, Malta
Propiedad comercial
Bahía de San Pablo, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Comercial vendido en forma de shell para Clase 4 de 200 qm
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bugibba, Malta
Propiedad comercial
Bugibba, Malta
Dormitorios 1
Local comercial de clase 4 (clase 4C) en una zona privilegiada de Bugibba. Esta propiedad co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bahía de San Pablo, Malta
Propiedad comercial
Bahía de San Pablo, Malta
Dormitorios 1
Este es un espacio comercial de esquina de 39 m2 y tiene una altura de 13 pies con permisos …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
3 plantas de garajes comerciales y showrooms. 1 planta-tiendas, 1 plaza de aparcamiento. Aún…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Gharghur, Malta
Oficina
Gharghur, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un espacio de oficina situado en una ubicación privilegiada en Gharghur
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Rabat, Malta
Propiedad comercial
Rabat, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Rabat - Impresionante espacio de oficina situado en la primera planta en un exclusivo comple…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qawra, Malta
Propiedad comercial
Qawra, Malta
A 1 + semi sótano coche garaje con ventana en Qawra
Precio en demanda
Dejar una solicitud

