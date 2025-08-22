Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Swieqi, Malta

Propiedad comercial en Swieqi, Malta
2 Espacios comerciales disponibles en un bloque muy prestigioso situado en el corazón de Swi…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Un semi sótano espacioso garaje de 2 coches con techo alto Garaje está muy bien situado y se…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Una tienda 4 Clase B situada en la frontera con Ibragg. Ideal para una oficina, salón de bel…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Una selección de 1 o 1,5 garajes para coches en venta en una calle tranquila en Swieqi. El c…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
4 coche garaje en Swieqi central con agua y electricidad instalado con tomas eléctricas y lu…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Un gran garaje de sótano semi cabe 4 coches
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Localización comercial en una ubicación privilegiada de Ta l-Ibragg, con permisos de clase 4…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Una selección de 2 garajes para coches en venta en una calle tranquila en Swieqi. El complej…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Venta en Swieqi•Disponible en el sótano es este garaje de 1 coche con una superficie total d…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
8 coche garaje que se vende acabado incluyendo puerta eléctrica, electricidad y agua, depósi…
Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Un garaje de 8 coches subyacente un bloque de 5 unidades en Swieqi
