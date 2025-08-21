Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Gzira, Malta

Propiedad comercial en Gzira, Malta
Este encantador garaje es una oportunidad perfecta para aquellos que buscan espacio de almac…
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Nuevo garaje grande de 6 coches cerca de la rotonda Kappara. Terminado incluyendo la puerta …
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Salida comercial clase 4 en una ubicación privilegiada en una carretera principal en Gzira c…
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Dormitorios 1
1 garaje en Gzira nivel -1. techo alto. Freehold
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Estas dos unidades comerciales ofrecen una oportunidad emocionante para las empresas que bus…
Propiedad comercial en Gzira, Malta
PARA LA VENTA EN GZIRA•Este garaje de nivel callejero es una opción ideal para aquellos que …
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Un garaje de 2 a 3 coches en Level -2 (Freehold) Medición: 11m x 5.20m
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Dormitorios 1
Un nuevo desarrollo que consiste en una unidad comercial Clase 4 A a nivel de planta baja, i…
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Propiedad comercial en Rue DArgens, Gzira con permiso Clase 4. Esta propiedad de 160 m2 se e…
