  2. Malta
  3. Attard
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Attard, Malta

15 propiedades total found
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
2 Pequeña clase interconectada 4 Tiendas ubicadas en una ubicación privilegiada en Attard se…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Un comercial en Attard muy central que se puede utilizar como oficina o clínica. Este comerc…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Actualmente en planta baja Oficina de aproximadamente 64 m2 en una de las mejores ubicacione…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Tienda Oficina en una zona privilegiada en Attard Propiedad también está disponible para alquiler
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Semi-Basement 3 garaje con agua y electricidad. No hay humedad•
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Moderno y luminoso salón semi-conjunto de esquina; fácil aparcamiento. Consta de showroom en…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Attard - Una excelente oportunidad para adquirir un gran restaurante totalmente equipado en …
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Almacenes establecidos en 5 tumoli de terreno para la venta o alquiler en una muy buena ubicación
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Tienda/ oficina en Attard. Este local consta de una zona de Oficina/Sala. Tienda y un tiolet…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Un garaje sótano de 1 coche en una zona privilegiada en Attard
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Elección de 1 2 y 3 garajes de coches en Attard cerca de todas las comodidades que se venden…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Un garaje de 2 coches y un garaje de coches más tienda en Level - 1 situado en una de las me…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Cerradura de sótano de 31.5m 105ft X 3.3m 12ft, 14 platos de alto situado en un complejo bie…
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una tienda de 45 m2 en una zona privilegiada en Attard. La tienda tiene un permiso Clase IV …
Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Dormitorios 1
Recientemente reformado hasta una tienda comercial de alto nivel con permisos Clase 4 en man…
