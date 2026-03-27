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Tiendas en venta en Malta

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15 propiedades total found
Tienda en Sliema, Malta
Tienda
Sliema, Malta
Sliema Prime Commercial Street Level con permiso de oficina (propietario da permiso para cam…
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Tienda en Msida, Malta
Tienda
Msida, Malta
Una tienda está disponible para la venta en Msida. La propiedad está completamente terminada…
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Tienda en La Valeta, Malta
Tienda
La Valeta, Malta
Situado en la emblemática calle Republica, esta tienda se encuentra en la zona comercial más…
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Tienda en Mosta, Malta
Tienda
Mosta, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Tiendas comerciales en venta Mosta Una excelente oportunidad para adquirir tiendas comercia…
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Tienda en Gzira, Malta
Tienda
Gzira, Malta
nueva propiedad comercial acabada en una carretera ocupada Gzira Ideal para tienda o oficina…
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Tienda en Fgura, Malta
Tienda
Fgura, Malta
Se está construyendo una nueva tienda comercial para uso de Clase 4B, que ofrece un espacio …
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Tienda en Birkirkara, Malta
Tienda
Birkirkara, Malta
Una tienda de 100 pies de profundidad a 16 pies de ancho en 2 plantas en una zona comercial …
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Tienda en Munxar, Malta
Tienda
Munxar, Malta
Esta propiedad en venta en Munxar ofrece una oportunidad única para poseer una tienda y gara…
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Tienda en Msida, Malta
Tienda
Msida, Malta
Esta luminosa y recién terminada tienda de 35 m2 se encuentra en una zona central de Msida, …
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Tienda en Attard, Malta
Tienda
Attard, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Una tienda de clase 4B en Mriehel en una zona privilegiada con buen comercio de paso ideal p…
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Tienda en Safi, Malta
Tienda
Safi, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad en Safi cuenta con lujo y comodidad en un impresionante paquete…
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Tienda en Luqa, Malta
Tienda
Luqa, Malta
Una tienda de esquina en una primera están en Luqa, con un buen comercio de paso
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Tienda en Qormi, Malta
Tienda
Qormi, Malta
2 tiendas en Qormi en una zona muy central con un buen comercio de paso, Clase 4B
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Tienda en Xaghra, Malta
Tienda
Xaghra, Malta
Esta espaciosa y versátil propiedad comercial ubicada en Rabat, Victoria Gozo, zona UCA, es …
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Tienda en Birkirkara, Malta
Tienda
Birkirkara, Malta
Bienvenido a esta nueva, de alto nivel, totalmente equipada y llena de luz natural, que está…
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