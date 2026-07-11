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Locales comerciales en venta en Hamrun, Malta

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Propiedad comercial en Hamrun, Malta
Propiedad comercial
Hamrun, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Esta oportunidad única de una maisonette tradicional parcialmente convertida ideal como inve…
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Propiedad comercial en Hamrun, Malta
Propiedad comercial
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Lugar de referencia un sitio de esquina 200m2 adecuado para oficinas de showroom y overlying…
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Propiedad comercial en Hamrun, Malta
Propiedad comercial
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Una selección de tiendas comerciales disponibles en una primera loa en Hamrun. Buen comercio
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Propiedad comercial en Hamrun, Malta
Propiedad comercial
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Elección de 5 locales comerciales en High Street Hamrun.•Sobre el plan - parte de un nuevo p…
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Propiedad comercial en Hamrun, Malta
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Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Una tienda muy grande en Hamrun en una zona privilegiada. Tiene una oficina en el interior, …
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