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Locales comerciales en venta en Birzebbuga, Malta

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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Un gran garaje de 10 coches disponible en una zona muy buena en Birzebbugia
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Este amplio garaje semisótano de 8 coches. Está siendo vendido en concha o acabado opcional
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
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Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
garaje para 2 coches en Birzebbuga
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Esta propiedad comercial en venta en la hermosa ciudad costera de Birzebbugia ofrece un pote…
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Gran garaje semi sótano en birzebbuga Entrada de 11 pies abierta a 33 pies 115 pies de trama…
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Planta baja Nivel 1 o 2 coche Garaje en Birzebbuga
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
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Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
2 Clase 4 frente al mar Tiendas en una zona privilegiada en Birzebbugia También se incluyen …
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Propiedad comercial en Birzebbuga, Malta
Propiedad comercial
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Gran garaje en Birzebbuga muy central.170 pies x 29 pies circa tamaño de la parcela con jard…
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