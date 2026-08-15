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Apartamentos en venta en Malta

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La Valeta
14
San Julián
83
Sliema
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Msida
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2 293 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Marsascala Amplio apartamento de 4 dormitorios en Bella Vista. ¡Nuevo en el mercado! Un ampl…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Apartamento moderno en venta en Swieqi Situado en una zona residencial de Swieqi, este apar…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Sliema Apartamentos de 3 dormitorios en venta en plan. Amplia, agradable diseño, y en una zo…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
XEWKIJA APARTMENTS with COMMUNAL POOL Un nuevo y emocionante desarrollo residencial en Xewki…
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Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas de Birkirkara, este luminoso y espaci…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Sliema 3 dormitorios planta baja Maisonette en plan Una excelente oportunidad para adquirir…
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un precioso ático de 3a planta por mucho tiempo en Zebbug Malta. Consta de cocina/comedor / …
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Ático Ático 2 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Venta en Plan 2 dormitorios en Sliema Una fantástica oportunidad para asegurar un moderno á…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mgarr, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico listo para mover en el hermoso Mgarr Descubra este excepcional ático de 3 dormitorios…
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Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran ático se vende acabado excluyendo puertas y baños. Se compone de un amplio K/L/D con…
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Apartamento 2 habitaciones en Siggiewi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Estos hermosos apartamentos de 2 dormitorios que tienen una gran sala de estar de cocina abi…
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Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos en las afueras de Zurrieq aplicación de medición 90 m2. Se esp…
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Duplex Solitary Maisonette Acogiendo la entrada y teniendo una cocina separada y zonas de e…
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Apartamento 3 habitaciones en Tarxien, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 3 dormitorios, 1 baño en planta baja en Tarxien, Malta, es una opción as…
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Apartamento 3 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta Elegante Residencia de 3 dormitorios en Xlendi, Gozo Descubre refinada vida costera en…
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Apartamento 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento con 1 dormitorio que conduce a un patio y otro dormitorio que co…
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Apartamento 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Presentando una impresionante nueva adición al mercado, este 2 dormitorios, 2 baños Maisonet…
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Ático Ático 3 habitaciones en Nadur, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PENTHOUSE de lujo con impresionantes vistas al mar en Nadur, Gozo Situado en una de las zon…
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Apartamento 2 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Estos apartamentos Santa Venera ofrecen espacios de vida cómodos y prácticos con diseños de …
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de Maisionettes de 2/3 dormitorios en Birkirkara. Muy central y cerca de todas…
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Apartamento 2 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Amplia Maisonette en venta en Mosta 174sq m Situado en una zona tranquila y codiciada de Mo…
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Apartamento 2 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Introducing a for sale property in Mosta: a 2 bedroom, 2 bathroom Maisonette that provides v…
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Ático Ático 3 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 3 dormitorios situado en una excelente zona de Ta Giorni St Julians, perfecto co…
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Apartamento 3 habitaciones en Gharghur, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Gharghur, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento de 3 dormitorios, 2 baños está ahora en el nuevo en el mercado y es…
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Ático Ático 1 habitacion en Mosta, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Mosta Amplio estudio de 1 dormitorio + 1 Ático con Vistas al País Nuevo PH situado en una z…
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Apartamento 3 habitaciones en Qormi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¿Buscas un espacio habitable espacioso y moderno en Qormi? Este apartamento de 3 dormitorios…
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Apartamento 2 habitaciones en La Valeta, Malta
Apartamento 2 habitaciones
La Valeta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta: Exquisito apartamento en Sought-After Area de la Valletta Central Situado en Vallett…
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Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Tres apartamentos que se venden acabados excluyendo puertas y baños están siendo construidos…
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Ático Ático 2 habitaciones en Msida, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático moderno en venta en Plan en una zona codiciada de Msida, que ofrece un diseño amplio y…
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Apartamento 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo devlopment, situado en el corazón de Kappara. Todos los apartamentos serán vendidos…
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