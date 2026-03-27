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Almacenes en venta en Malta

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10 propiedades total found
Almacén en Marsa, Malta
Almacén
Marsa, Malta
Este importante garaje de seis coches ofrece almacenamiento excepcional, flexibilidad y pote…
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Almacén en Marsa, Malta
Almacén
Marsa, Malta
Una rara oportunidad para adquirir un espacio comercial versátil: esta propiedad en venta es…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un almacén en Handaq
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Locales comerciales / invernadero (460 m2) ubicados en la Zona Industrial Handaq. Propiedad …
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un amplio almacén industrial situado en el codiciado área industrial Hal Qormi. La propiedad…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Handaq Nuevos almacenes de esquina ubicados en zona industrial tranquila en venta. -Aproxima…
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Almacén en Santa Venera, Malta
Almacén
Santa Venera, Malta
Un amplio almacén en Santa Venera se diseminó a través de tres plantas, midiendo aproximadam…
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Almacén en Birkirkara, Malta
Almacén
Birkirkara, Malta
Una gran tienda en venta en una carretera principal ocupada en Birkirkara. Esta propiedad ti…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Nº de cuartos de baño 4
Sitio comercial en muy buena ubicación - Central Business District, W60xL60 Consta de 2 plan…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un almacén masivo de aproximadamente 3000m2 en una ubicación privilegiada en Qormi
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