Locales comerciales en venta en Zabbar, Malta

6 propiedades total found
Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
Zabbar semi sótano 2 coche garaje con puerta instalada
Precio en demanda
Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Gran garaje / tienda de nivel de calle tamaño más de 4 coches y tiene el mismo tamaño bajo d…
Precio en demanda
De inversiones en Zabbar, Malta
De inversiones
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Un Palacio Histórico en Zabbar con varias habitaciones rodean un patio Majestuoso La parte p…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
Disponible para la compra es un amplio garaje de 12 coches, perfecto para los entusiastas de…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 5 garajes semisótanos, a partir de 20.000 €. Fecha de terminación Diciembre 2021
Precio en demanda
Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
"Descubre estos garajes situados en una ubicación privilegiada y central que ofrece el equil…
Precio en demanda
