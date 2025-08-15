Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Zurrieq, Malta

6 propiedades total found
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Esta impresionante propiedad en el pintoresco pueblo de Zurrieq cuenta con un amplio garaje …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Base de referencia 1 garaje para coche situado en una zona muy buena en Zurrieq Freehold
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
33 garajes de 1 coche o 2 coches disponibles a nivel del sótano. Finalización para abril 2021
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Presentando la adición perfecta a su casa de ensueño - un amplio garaje de dos coches! Situa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Base de referencia 2 garaje para coche situado en una zona muy buena en Zurrieq Freehold
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zurrieq, Malta
Propiedad comercial
Zurrieq, Malta
Un garaje de 8/10 en Zurrieq con electricidad. Se vende GRATIS
Precio en demanda
Dejar una solicitud
