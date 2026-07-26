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Barrio residencial Lev hair 2 pieces rothschild

Tel-Aviv, Israel
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$1,08M
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ID: 38893
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaLevi, 79

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, Lev Hair, muy cerca de Rothschild, tranvía y Hamessila Park Edificio de estilo Bauhaus 3a planta sin ascensor 2 piezas 60m2 + 5m2 de balcón en fachada Servicio de habitaciones balcón techo alto de 3 metros Muy luminosa 3 exposiciones: Norte, Sur, Este Alquiler a 8.000sh/mes Grande para una inversión como vivir allí Precio: 3,290,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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