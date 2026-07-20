  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement neuf

Barrio residencial Appartement neuf

Asdod, Israel
de
$603,520
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38792
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex penthouse proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,43M
Barrio residencial Florentine vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$688,800
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Hadera, Israel
de
$895,440
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$613,360
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Netanya, Israel
de
$492,000
Está viendo
Barrio residencial Appartement neuf
Asdod, Israel
de
$603,520
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,20M
vista al mar hermosa Pentahouse situado a 3 minutos del mar cerca de la playa real 5 habitaciones 2 baños hermosa terraza 60 m2
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Mostrar todo Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$672,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir