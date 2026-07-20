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Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Rishon LeZion, Israel
de
$574,000
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ID: 38273
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Nueva venta exclusivamente Rara oportunidad en el centro de la ciudad – 3 habitaciones con ascensor y aparcamiento cubierto en tabú sólo 1 750 000 - ? Downtown Rishon LeZion * Apartamento de 3 habitaciones. * Aproximadamente 80 m2. * 5th floor out of 6. * Levanta. * Estacionamiento cubierto en tabú. * Orientación oeste y norte. * Luminoso apartamento con mucha luz natural. * Calentador de agua solar. * El apartamento requiere renovación. * El edificio ha sido renovado (fuera y dentro) por Kassif. * Actualmente alquilado a un inquilino de calidad que desea alojarse en la propiedad. * Adecuado tanto para residencia principal como para inversiones de alquiler. * Calle HaRav Sibai, esquina Ahad HaAm – calle interior, tranquila y sin salida. * Muy céntrica ubicación, a poca distancia de la calle Rothschild, transporte público, centros comerciales, cafeterías y servicios comunitarios. * Precio especialmente atractivo para un apartamento con ascensor y aparcamiento en el centro de la ciudad. * Precio de venta: 1.750.000

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Rishon LeZion, Israel
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