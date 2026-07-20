Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

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Nueva venta exclusivamente
Rara oportunidad en el centro de la ciudad – 3 habitaciones con ascensor y aparcamiento cubierto en tabú sólo 1 750 000 - ?
Downtown Rishon LeZion
* Apartamento de 3 habitaciones.
* Aproximadamente 80 m2.
* 5th floor out of 6.
* Levanta.
* Estacionamiento cubierto en tabú.
* Orientación oeste y norte.
* Luminoso apartamento con mucha luz natural.
* Calentador de agua solar.
* El apartamento requiere renovación.
* El edificio ha sido renovado (fuera y dentro) por Kassif.
* Actualmente alquilado a un inquilino de calidad que desea alojarse en la propiedad.
* Adecuado tanto para residencia principal como para inversiones de alquiler.
* Calle HaRav Sibai, esquina Ahad HaAm – calle interior, tranquila y sin salida.
* Muy céntrica ubicación, a poca distancia de la calle Rothschild, transporte público, centros comerciales, cafeterías y servicios comunitarios.
* Precio especialmente atractivo para un apartamento con ascensor y aparcamiento en el centro de la ciudad.
* Precio de venta: 1.750.000
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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