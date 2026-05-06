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Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$2,64M
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ID: 36101
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

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En un renovado edificio Bauhaus de pie +++ Excepcional mini ático Pequeña calle tranquila cerca de Gordon 3 dormitorios, 2 baños, 3 aseos Gran terraza en un nivel de 35m2 Vista abierta, verde y tranquila A pocos minutos de playas, restaurantes y tiendas

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Tel-Aviv, Israel
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