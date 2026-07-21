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Barrio residencial Duplex toit ramot tsahala

Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
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ID: 38852
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dvora HaNevia, 43

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Duplex en venta en el norte de Tel Aviv, en el distrito Ramot Tsahala 2a planta sin ascensor 4 piezas 119m2 + 85m2 azotea terraza Vista perdida 1 estacionamiento 1 sótano Miklat en el edificio Precio: 3.900.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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