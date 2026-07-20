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Barrio residencial Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion

Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
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ID: 38288
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Rabbi Moshe Ben Ezra, 5

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Venta exclusiva En el viejo norte, en la 5 Ben Ezra Street Calle tranquila y agradable Apartamento de atrás, con vistas a la calle principal Primera planta y media Superficie habitable de unos 65 m2, actualmente 2 habitaciones, posibilidad de instalar un 3er Arreglos funcionales y bien pensados Miklat en el edificio

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Tel-Aviv, Israel
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