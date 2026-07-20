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Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$1,73M
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ID: 38341
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 100

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el complejo Gindi TLV. Tour con guardia las 24 horas del día. Planta alta con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 90m2 + 12m2 terraza. 1 parking, 1 bodega de 6m2. Mamad. 2 exposiciones: Sur, Este. Precio: 5,280,000

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Tel-Aviv, Israel
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