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Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc

Ascalón, Israel
de
$527,000
6/5/26
$527,000
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$523,900
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ID: 35654
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Lakhish, 10

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4 habitaciones en el centro de la ciudad

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Ascalón, Israel
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