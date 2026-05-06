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Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece espacios exteriores raros, acabados de alta gama y ubicación inmejorable en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2 terraza + 50 m2 azotea privada 4a planta con ascensor Suite parental muy grande 2 dormitorios en total (incluyendo una mamá) 2 baños + 3 aseos Vista mar Materiales y acabados de alta gama Alquiler: 25.000 por mes Para más detalles o para organizar una visita privada, póngase en contacto con Premium Real Estate.

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