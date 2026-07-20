  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu

Barrio residencial 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu

Rishon LeZion, Israel
de
$587,120
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38566
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$13,776
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols dorigine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,28M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
Está viendo
Barrio residencial 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Rishon LeZion, Israel
de
$587,120
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$902,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kikar milano vieux nord
Barrio residencial Kikar milano vieux nord
Barrio residencial Kikar milano vieux nord
Barrio residencial Kikar milano vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Apartamento en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Kikar Milano y Blvd Nordau. Edificio reciente después de Tama38. Primera planta con ascensor. Dos habitaciones. 53m2 + 12m2 terraza. En frente. Calma y brillante. Renovado de alto nivel. Miklat en el edificio. Precio: 3.250.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir