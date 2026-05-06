Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

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Nuevo proyecto Ramat Sharet Jerusalem, frontera Beit Vegan.
Compuesto por 2 edificios de 19 plantas y sobre un edificio de 7 plantas, que comprende muchas tiendas en la planta baja, una enorme terraza-jardín, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de shabat), beit knesset, gimnasio...
Disponible mayo 2029.
3 habitaciones 80m2 con terraza de 10m2
3 habitaciones 85m2 con terraza 10m2
3,5 habitaciones 86m2 con terraza 10m2
Con sótano y estacionamiento
Precio desde 3.400.000 sh
Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones
4 habitaciones 97m2 con 12m2 terraza con sótano y 2 plazas de aparcamiento
Precio desde 4.100.000 sh
5 habitaciones 120m2 con terraza de 11m2
Precios por piso, desde 4.857.000 sh con bodega y 2 plazas de aparcamiento
5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 terraza
Precio 6.200.000 sh
Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa terraza de 133m2, posibilidad de piscina
6 habitaciones 156m2 con hermosa terraza de 130m2 posibilidad de hacer una piscina
Precio 12,000,000 sh
Método de pago: 20%-80%
15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces
Nota: Los precios pueden variar
(Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)
Para más información o para organizar una visita.
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