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Barrio residencial Prix en baisse

Jerusalén, Israel
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$710,600
6/5/26
$710,600
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ID: 35586
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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¡Tu pie a tierra en Jerusalén! En un nuevo edificio, algunos complejos del centro de la ciudad, en una calle tranquila cerca del transporte y las tiendas. El apartamento tiene una doble exposición soleada (este y sur), una mamá (habitación segura). 6 m2 de bodega y aire acondicionado. Accesibilidad total.

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Jerusalén, Israel
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