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Barrio residencial Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,92M
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ID: 38395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 140

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Venta Un raro y lujoso apartamento en una de las direcciones más populares de Tel Aviv, frente al mar • Apartamento 4 habitaciones, 93 m2 sala de estar + balcón de 9 m2 • 3 dormitorios y 2 baños • Impresionantes vistas al mar • Alto nivel • Ascensores • Aparcamiento privado • En el edificio: recepción 24 horas, piscina y gimnasio Ideal como residencia principal, apartamento de vacaciones de lujo o inversión de alquiler de primera calidad Una propiedad excepcional que combina ubicación privilegiada, calidad de vida y impresionantes vistas al mar Precio: 800.000

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Tel-Aviv, Israel
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