Barrio residencial Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer

Venta Un raro y lujoso apartamento en una de las direcciones más populares de Tel Aviv, frente al mar • Apartamento 4 habitaciones, 93 m2 sala de estar + balcón de 9 m2 • 3 dormitorios y 2 baños • Impresionantes vistas al mar • Alto nivel • Ascensores • Aparcamiento privado • En el edificio: recepción 24 horas, piscina y gimnasio Ideal como residencia principal, apartamento de vacaciones de lujo o inversión de alquiler de primera calidad Una propiedad excepcional que combina ubicación privilegiada, calidad de vida y impresionantes vistas al mar Precio: 800.000