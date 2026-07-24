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Barrio residencial Une pepite immobiliere

Jerusalén, Israel
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ID: 38879
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Israel Eldad, 27

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Un bien raro y único, de aquellos que sólo llegan al mercado una vez cada varios años! Magnífico apartamento de 5 habitaciones (incluyendo 2 suites principales), renovado con comodidades de alta gama y un montón de gusto. Cerca de 130 m2 de espacio habitable, con un enorme jardín privado de 250 m2 registrado en el catastro y una piscina climatizada construida con permiso. Características de excepción: calefacción por suelo radiante, aire acondicionado central, cocina exterior, gimnasio, oficina independiente, 2 plazas de aparcamiento cubiertas y bodega. Ubicación ideal, frente a una sinagoga y un mikve, rodeado de parques y espacios verdes. ¡Un verdadero enamoramiento!

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