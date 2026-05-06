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Barrio residencial Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
6/5/26
$1,50M
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ID: 35755
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Louis Pasteur, 1

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Ubicado en el corazón de una residencia verde con piscina de agua marina, un apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar. Pide que te refresquen. La residencia es hermosa justo detrás del puerto de Jaffa. Piscina de agua de mar. Spa. Un sótano muy grande. 1 estacionamiento. Mamá incluida.

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Tel-Aviv, Israel
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