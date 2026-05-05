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Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Jerusalén, Israel
de
$811,200
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ID: 36460
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Chachmey Yossef, 41

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¡Invitación! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi ✨3 habitaciones 51m2, bien arreglado, muy buen estado, lavandería Terraza Soccah vista sin obstáculos Planta baja Aparcamiento y mahsan

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Jerusalén, Israel
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