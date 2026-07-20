Barrio residencial Cottage avec potentiel nord de netanya

Cottage con potencial para la venta en el norte de Netanya – Moshe Shapira Street ¿Buscando una casa espaciosa y luminosa en una zona muy popular? ¡No te pierdas esta oportunidad! Detalles de la propiedad: • 4 habitaciones + terraza privada con alto potencial • Apartamento de 2 habitaciones con gran jardín – ideal para renta, inversión o para acomodar a los familiares • 3 niveles bien organizados • Habitación asegurada (mamad) • Plaza de aparcamiento privado Principales activos: ✔ Tranquila y buscada barrio de Netanya Norte ✔ Ideal para familias e inversores ✔ Disposición inteligente que garantiza la total privacidad entre las unidades Precio: NIS 2 850 000