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Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 79

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Gordon y el mar. Tel avivian edificio en buenas condiciones. Apartamento renovado de pie, obras realizadas hace 2 años. 1a planta en 3. 3 habitaciones. 2 baños. 102 m2. Vista al mar. 3 exposiciones : Norte, Este, Oeste. Calma y brillante. Miklat en el edificio. Precio: 6.490.000

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Tel-Aviv, Israel
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