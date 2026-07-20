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Barrio residencial Park tzameret appartement 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
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$2,15M
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ID: 38391
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito Park Tzameret. Exquisito recorrido con un hermoso vestíbulo, guardia 24/7, gimnasio, piscina y mucho más! 7a planta con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 107 m2 + 18 m2 de mirpeset. Vista abierta. 2 plazas de aparcamiento. 1 sótano grande. Precio: 6.550.000

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