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Barrio residencial Rez de jardin proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sirkin, 14

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Jardín en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Bograshov y el mar. Entrada separada al edificio. Planta baja. Dos habitaciones. 43m2 + 35m2 de jardín (no registrado en el catastro/Tabo). Renovado. 2 exposiciones: Norte, Oeste. Alquilado a 8.100 sh/mes. Precio: 2 950.000 sh

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