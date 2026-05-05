  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild

Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
;
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
1
Dejar una solicitud
ID: 36362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Maze, 37

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Caso a tomar! Edificio moderno en un callejón sin salida en Mazeh. 4 habitaciones modernas, luminosas y verdes. Ascensor y aparcamiento privado en el catastro.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalén, Israel
de
$6,30M
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Israel
de
$672,620
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$929,500
Mini Ático en 5 plantas edificio boutique, privado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Ascalón, Israel
de
$500,240
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: desde 1.320.000 • Acabados de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,31M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir