  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer Eternelle

Barrio residencial Vue mer Eternelle

Ascalón, Israel
de
$547,560
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36487
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en la ciudad con vistas al mar eternas de todas las habitaciones. Celda, estacionamiento, mamá, 2 ascensores. Es muy bueno no perderse.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Belle maison en centre ville avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$13,90M
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$479,960
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Está viendo
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Ascalón, Israel
de
$547,560
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$2,29M
Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. Este nuevo barrio tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... terraza muy grande de 28 m2 . vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento 4 ascensores
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$861,900
Nuevo edificio cerca del mar. Entrega dentro de 12 meses. RDJ con jardín privado - aparcamiento privado. Apartamento familiar + jardín
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$963,300
Apartamento en venta reformado en Ashdod de 154 m2 con sótano situado en "HE" cerca de tiendas, escuelas, sinagogas, bus
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir