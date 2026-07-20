  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Penthouse meuble et equipe en plein centre ville

Barrio residencial Penthouse meuble et equipe en plein centre ville

Netanya, Israel
de
$3,936
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38448
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$882,320
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$705,200
Barrio residencial Gilo 3 pieces
Jerusalén, Israel
de
$721,600
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Bat Yam, Israel
de
$852,800
Barrio residencial A ne pas manquer spacieux appartement avec balcon bien agence calme et lumineux avec hauts plafonds quartier florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Netanya, Israel
de
$3,936
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Givatayim, Israel
de
$1,279
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Barrio residencial Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Barrio residencial Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rishon LeZion, Israel
de
$1,20M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,36M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir