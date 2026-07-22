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Barrio residencial A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$803,600
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9
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ID: 38866
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Sderot HaAtzmaut, 30

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Venta exclusiva en Bat Yam, en un área buscada. Descubre este magnífico apartamento de 4 habitaciones completamente renovado con servicios de alta gama y diseño arquitectónico contemporáneo. El apartamento tiene un dormitorio seguro (Mamad), un agradable balcón y zonas de estar luminosas y funcionales. Idealmente situado cerca de Balfour Street y HaAtsmaout Boulevard, goza de una ubicación privilegiada, cerca del mar, tiendas, escuelas, transporte público y todas las comodidades. La estación de tranvía (línea roja) está a sólo 5 minutos. Esta propiedad es perfecta para una residencia principal y una inversión de alquiler.

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Bat Yam, Israel
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