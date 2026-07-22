Barrio residencial A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Venta exclusiva en Bat Yam, en un área buscada. Descubre este magnífico apartamento de 4 habitaciones completamente renovado con servicios de alta gama y diseño arquitectónico contemporáneo. El apartamento tiene un dormitorio seguro (Mamad), un agradable balcón y zonas de estar luminosas y funcionales. Idealmente situado cerca de Balfour Street y HaAtsmaout Boulevard, goza de una ubicación privilegiada, cerca del mar, tiendas, escuelas, transporte público y todas las comodidades. La estación de tranvía (línea roja) está a sólo 5 minutos. Esta propiedad es perfecta para una residencia principal y una inversión de alquiler.