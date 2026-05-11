Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un bel immeuble dans un immeuble neuf haut standing luxueux projet de qualite vue sur la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situación del proyecto
Mardochee le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya.
El proyecto se encuentra en la nueva zona llamada Hayam Park frente a nat 600
Cerca del paseo marítimo y más precisamente Grace en el nuevo ascensor de Island Beach en el patio
El Sense se encuentra en una zona muy popular, los hoteles más bellos ya están abiertos (Island,Ramada,West Lagoon)
Características del proyecto
La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia
El proyecto Sense respeta todas las normas ecológicas y económicas
Un hermoso vestíbulo con una altura de 6 metros
Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado
4 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos
En el complejo Sense, disfrutarás de instalaciones de fitness, complejos de yoga, un jardín bien mantenido, áreas de relajación para los propietarios
El proyecto está acompañado por una garantía bancaria
Características del apartamento
5 habitación apartamento fachada
Superficie de 142m2 más una terraza de 26m2
5 habitaciones apartamento costa
Superficie de 131m2 más una terraza de 17m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado centralizado última generación.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
4 puntos de automatización de viviendas
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
Cuestión May 2027
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo