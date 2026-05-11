Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un bel immeuble dans un immeuble neuf haut standing luxueux projet de qualite vue sur la mer

Situación del proyecto Mardochee le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. El proyecto se encuentra en la nueva zona llamada Hayam Park frente a nat 600 Cerca del paseo marítimo y más precisamente Grace en el nuevo ascensor de Island Beach en el patio El Sense se encuentra en una zona muy popular, los hoteles más bellos ya están abiertos (Island,Ramada,West Lagoon) Características del proyecto La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia El proyecto Sense respeta todas las normas ecológicas y económicas Un hermoso vestíbulo con una altura de 6 metros Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado 4 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos En el complejo Sense, disfrutarás de instalaciones de fitness, complejos de yoga, un jardín bien mantenido, áreas de relajación para los propietarios El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Características del apartamento 5 habitación apartamento fachada Superficie de 142m2 más una terraza de 26m2 5 habitaciones apartamento costa Superficie de 131m2 más una terraza de 17m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes 4 puntos de automatización de viviendas Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Cuestión May 2027