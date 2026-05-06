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Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalén, Israel
de
$980,560
6/5/26
$980,560
5/5/26
$974,792
;
5
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ID: 35610
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

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Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 6 habitaciones, compuestos por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas. Proyecto nueve ejecutable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Algunos ejemplos de precios: 3 habitaciones 82m2, balcón 12m2 - Precio: 2 884 000 4 habitaciones 83, 85 o 94m2, balcón 12m2 - Precio desde 2 959 000 5 piezas y 6 piezas también disponibles Los precios no incluyen las tarifas de nuestra agencia.

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Jerusalén, Israel
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