  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Projet neuf a ramat gan

Barrio residencial Projet neuf a ramat gan

Ramat Gan, Israel
de
$3,20M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36164
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel. Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales. La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama. Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad. EL PROYECTO – UZIEL 13–15 Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan. Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama. Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan. Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO • Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan • Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales • Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación) • vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo • Vista abierta del Gush Dan • Luminosos apartamentos con grandes terrazas • especificaciones técnicas de alto nivel CONDICIONES DE PAGO • 20% al firmar el contrato • 80% cuatro meses antes de la entrega • Sin kablan alavat (loan promoter) • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$2,64M
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$466,440
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Hadera, Israel
de
$2,25M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$760,500
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
de
$3,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$997,100
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial SpEcial investisseur
Barrio residencial SpEcial investisseur
Barrio residencial SpEcial investisseur
Barrio residencial SpEcial investisseur
Barrio residencial SpEcial investisseur
Barrio residencial SpEcial investisseur
Nahariya, Israel
de
$336,310
Apartamento de 3 habitaciones de 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas, situado en zona residencial cerca de tiendas, a menos de 10 minutos a pie de la estación de tren y el centro. Apartamento alquilado por 4 años
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Mostrar todo Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,34M
EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?️ Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir