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Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
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ID: 36358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ashtori HaPirhi, 14 Divinna

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Sublime 3 habitaciones renovadas y totalmente amuebladas y equipadas con buen gusto. Edificio de esquina con ascensor, tranquilo y verde. Hermosa sala de estar, 2 dormitorios grandes, 2 baños y un balcón con vistas a la calle. Residencial y sala de estar con un montón de tiendas.

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Tel-Aviv, Israel
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