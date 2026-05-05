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Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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$4,732
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ID: 36365
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Rashi, 109

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En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta de 5 habitaciones bien dispuestas, incluyendo una suite principal, una cocina independiente funcional con acceso directo a una agradable terraza de 8 m2, perfecta para las comidas diarias. Los espacios son generosos y prácticos, en condiciones adecuadas que permiten la instalación inmediata. Una propiedad rara para alquilar, combinando superficie, comodidad y ubicación central. Rashi Street 109, Jerusalem Alquiler : 14000 Disponible inmediatamente

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Jerusalén, Israel
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