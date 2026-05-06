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Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Bat Yam, Israel
de
$1,05M
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10
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ID: 36087
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Venta – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en la segunda línea del mar, con vistas al mar. Situado en la tercera planta en 6, este luminoso apartamento de 100 m2 tiene una terraza de 14 m2, una mamá, 2 baños, 2 aseos y un hermoso balcón bañado en luz. Idealmente situado, a pocos minutos a pie del mar y el paseo marítimo, cerca de tiendas, supermercados, restaurantes y cafés de moda, escuelas y guarderías, así como transporte público. Un barrio animado, conveniente y agradable, perfecto para toda la familia o como una inversión de calidad.

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Bat Yam, Israel
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