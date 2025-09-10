Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Oferta especial para el lanzamiento: pagar 400.000 у ahora, y el resto - según un plan especial más cercano al asentamiento, y sin referencia al índice. El número de apartamentos y la duración de la acción son limitados.

Acerca del proyecto

Cerrado barrio boutique en la intersección de Shoshanat ha-Carmel × ha-Ilanot × Dereh ha-Yam - máxima privacidad, alto nivel y atmósfera de vida club. Para los residentes - su propia piazza verde con áreas recreativas, bancos e iluminación arquitectónica. El primer y único aparcamiento subterráneo en la zona. Apartamentos de diseño con especificaciones pensadas

Ubicación: West Carmel, "White City"

En pocos minutos en coche - Matam Park, Carmel Center, Sammi Offer Stadium, Congress Center y playas. Calles verdes tranquilas al mismo tiempo - en la ubicación privilegiada del Carmelo Occidental: cerca, central y conveniente a todo, siempre.

Apartamentos.

4 y 5 habitaciones - sólo 2 apartamentos en el piso

Jardines en planta baja y áticos con panorama de Carmel y el mar

Acabados estándar altos, diseños reflexivos, trasteros

Cada apartamento - almacén privado + 2 plazas de aparcamiento

Lectura y estado

La primera etapa ya ha sido construida y poblada - venir a ver la calle demostrante "viva", espacios verdes y silencio, disponible sólo en barrios privados. La nueva fase ya está en construcción.