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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement

Bat Yam, Israel
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ID: 38643
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaSar Rabinovich

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Bat Yam, Israel
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