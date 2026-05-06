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Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,55M
;
7
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ID: 36044
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 (5 habitaciones originales, posibilidad de hacerlo en su condición con facilidad y a menor costo), terraza de 11 m2 con vistas panorámicas de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega.

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Jerusalén, Israel
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