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Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$7,39M
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ID: 35569
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hevra Hadasha, 5

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5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 piezas (mamada incluida) 5a planta (muy alta) 121 m2 + balcón de 12 m2 con vista abierta! ¡Cocina renovada! Promotores excepcionales El apartamento tiene un aparcamiento subterráneo muy amplio y estándar! Y una bodega de unos 6 m2. Ocupación prevista: 2026 de marzo

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Tel-Aviv, Israel
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