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Barrio residencial Emplacement premium vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38359
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eduard Bernstein, 14

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una ubicación premium en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar. 2a planta, 110 m2, 4,5 habitaciones, 2 baños. Al lado de la calle, vista abierta con vistas al mar. Calma y brillante. Renovado con acabados de alta gama. 2 salones en el apartamento. Pequeña bodega privada. 3 orientaciones : Norte, Sur, Oeste. Precio: 5,980,000

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