  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse

Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36069
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abba Ahimeir, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo edificio en el corazón de Ramat Aviv. Construcción de alta gama. Planta alta con ascensor + 2 plazas de aparcamiento + bodega. 197m2 espacio habitable + 40m2 terraza. Apartamento de alta gama perfecto para una familia, cerca de tiendas, mar y escuelas.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Bat Yam, Israel
de
$801,060
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,60M
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$916,994
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,38M
Está viendo
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israel
de
$784,160
A pocos pasos de Kikar Haatzmaout y de las playas de Netanya, en un edificio recientemente renovado, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el 3er piso en 8 con ascensor. Gran salón luminoso con cocina abierta moderna, tres exposiciones (sur, norte, oeste) garantizand…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Mostrar todo Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalén, Israel
de
$762,528
Nuevo en el mercado en venta en el distrito de Givat Shaul a la entrada de Jerusalén vía la autopista 16, a los pies de la futura línea de tranvía verde prevista para principios de 2026, en el proyecto de oficinas modernas la Torre de Águilas también conocida como Migdal HaNesharim. Una torr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$642,200
= = Sincronización, corregido por elderman = =
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir