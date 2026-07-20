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Barrio residencial A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera

Hadera, Israel
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ID: 38544
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
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  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
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Hadera, Israel
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