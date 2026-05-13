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Barrio residencial Sublime appartement darchitecte

Tel-Aviv, Israel
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$1,44M
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ID: 36580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

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Excepcional apartamento en una calle tranquila y verde, a 70 metros del bulevar Rothschild. Producto raro.

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Tel-Aviv, Israel
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